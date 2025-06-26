Захарова пообещала Германии ответные меры из-за произвола российских журналистов

В ближайшее время посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет приглашен в МИД России, где ему официально сообщат о российских ответных мерах на действия Берлина в отношении представителей российских СМИ. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ближайшее время в МИД РФ будет вызван посол ФРГ в Москве [Ламбсдорф], которому о них заявят», — сказала Захарова. Также она заявила, что поводом для вызова посла Германии послужили действия немецких властей в отношении российских журналистов, которые Москва расценивает как произвольные. Она отметила, что призывы российской стороны соблюдать добросовестно международные обязательства по защите свободы СМИ и обеспечению множественности точек зрения остаются без внимания со стороны Берлина.
Ранее Захарова сообщала, что российская сторона рассматривает возможность введения ответных мер в отношении немецких журналистов, работающих в Москве. Такое решение связано с преследованием Сергея Феоктистова, возглавляющего представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Германии. Ранее сотрудники немецкой полиции провели обыск в берлинской квартире семьи Феоктистова, изъяв паспорта у его супруги и несовершеннолетней дочери.
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