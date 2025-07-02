СБУ разыскивает звезду сериала «Универ»

СБУ объявила в розыск актера Виталия Гогунского из «Универа»
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Гогунский был внесен в список разыскиваемых лиц 17 июня 2024 года
Гогунский был внесен в список разыскиваемых лиц 17 июня 2024 года Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в популярном телесериале «Универ». Об этом свидетельствуют данные официальной базы розыска.

Согласно информации из базы, обнаруженной РИА Новости, Виталий Гогунский был внесен в список разыскиваемых лиц 17 июня 2024 года. В прошлом СБУ неоднократно выдвигала заочные обвинения в адрес граждан Российской Федерации, однако такие меры, как правило, не приводили к реальным последствиям для фигурантов дел.

Виталий Гогунский родился в 1978 году в Кременчуге Полтавской области, которая находится на территории Украины. Широкую известность актер получил благодаря роли Кузи в ситкоме «Универ», который выходил на российском телевидении с 2008 года.

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в популярном телесериале «Универ». Об этом свидетельствуют данные официальной базы розыска. Согласно информации из базы, обнаруженной РИА Новости, Виталий Гогунский был внесен в список разыскиваемых лиц 17 июня 2024 года. В прошлом СБУ неоднократно выдвигала заочные обвинения в адрес граждан Российской Федерации, однако такие меры, как правило, не приводили к реальным последствиям для фигурантов дел. Виталий Гогунский родился в 1978 году в Кременчуге Полтавской области, которая находится на территории Украины. Широкую известность актер получил благодаря роли Кузи в ситкоме «Универ», который выходил на российском телевидении с 2008 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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