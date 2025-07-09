В Сургуте изменили правила въезда в аэропорт

С 1 августа в Сургуте изменятся правила въезда на привокзальную площадь аэропорта — при повторном въезде в течение одного часа, нужно будет заплатить 400 рублей. Об этом сообщили в самом аэропорту.
«1 августа в аэропорту Сургута вступают в силу обновленные правила въезда, направленные на оптимизацию транспортного потока. Теперь при повторном въезде в течение одного часа, необходимо будет заплатить 400 рублей», — сказано в сообщении.
При этом, как и прежде, для посадки и высадки пассажиров перед терминалом аэропорта предусмотрено 20 минут бесплатного времени, а стоимость пребывания свыше 20 минут до пяти часов составляет 200 рублей за каждый час. «В случае выезда без оплаты, дальнейший въезд на привокзальную площадь для автомобиля будет заблокирован», — добавили в аэропорту.
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