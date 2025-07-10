Ермак раскрыл список участников заседания «коалиции желающих»

Ермак: Келлог, Грэм и Блюменталь участвуют в заседании «коалиции желающих»
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Ермак обнародовал список участников заседания «Коалиции желающих»
Ермак обнародовал список участников заседания «Коалиции желающих» Фото:

В заседании так называемой «коалиции желающих» принимают участие специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, а также американские сенаторы Линдси Грэм* (включенный в России в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов — генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь», — написал Ермак в telegram-канале. 

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в Риме во время конференции, посвященной восстановлению Украины, состоится видеоконференция в формате так называемой «коалиции желающих». В ходе этого мероприятия планируется рассмотреть вопросы, связанные с дальнейшими военными поставками для Киева.

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В заседании так называемой «коалиции желающих» принимают участие специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, а также американские сенаторы Линдси Грэм* (включенный в России в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. «Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов — генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь», — написал Ермак в telegram-канале.  Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в Риме во время конференции, посвященной восстановлению Украины, состоится видеоконференция в формате так называемой «коалиции желающих». В ходе этого мероприятия планируется рассмотреть вопросы, связанные с дальнейшими военными поставками для Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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