Звездный путь и личная трагедия: как живет «русская Эдит Пиаф» певица Пелагея

Пелагея — уникальная певица, ставшая популярной благодаря уникальной манере исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок. Она с детства блистала на сцене, выступая перед главными лицами государства и участвуют в самых популярных проектах. Ее творчество до сих пор пользуется успехом. 14 июля Пелагее исполняет 39 лет. О ее карьере и личной жизни в материале URA.RU.
Детство и юность Пелагеи
Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске, в семье бывшей джазовой певицы и художницы Светланы Хановой. Позже Светлана стала режиссером и продюсером группы своей дочери. «Мама очень активно занимается моим творчеством, она и продюсер, и директор. И ни за какие коврижки не согласится отдать меня другим продюсерам. Впрочем, 15 лет назад у нее это бы и не получилось — юные исполнительницы в то время были не в моде», — рассказывала Пелагея «7 Дней». Пелагея с раннего возраста проявляла талант к музыке. Впервые на сцене Санкт-Петербурга она выступила в четыре года, поразив публику своим выдающимся вокалом.
Пелагею зачислили в специализированную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Учебное заведение посетил Дмитрий Ревякин, лидер группы «Калинов мост», который порекомендовал матери юной певицы принять участие с дочерью в конкурсе «Утренняя звезда». В 1996 году Пелагея победила в нем в категории «Лучшая исполнительница народной песни в России». Этот успех на конкурсе привлек внимание не только российских, но и зарубежных знаменитостей к таланту Пелагеи.
Карьера Пелагеи
После успеха Пелагея переехала в Москву, где поступила в музыкальную школу при Гнесинском училище. «Я услышала о новом экспериментальном курсе в ГИТИСе на эстрадном отделении. И мне настолько захотелось туда поступить, что я и программу за одиннадцатый класс сдала экстерном и тут же стала студенткой. Таким образом сэкономила два года», — рассказывала певица Womanhit.
Тогда же она приступила к созданию своего дебютного альбома «Любо!». В 11 лет она стала участницей телепроекта «Антропология». Сразу после этого она была удостоена внимания президента России Бориса Ельцина. Он предложил девочке выступить на встрече лидеров Франции, России и Германии. После выступления Жак Ширак назвал юное дарование «русской Эдит Пиаф», а Ельцин прослезился и заверил всех, что Пелагея — «символ возрождающейся России».
В 1999 году Пелагея выступила на международном фольклорном фестивале, проходившем в Шотландии, что дало ей возможность записать новый альбом на студии в Швейцарии. В возрасте 14 лет она была зачислена в Российскую академию театрального искусства и представила ретроспективный альбом под названием «Пелагея».
В него вошли такие известные произведения, как «Казак» и «Вечериночная». В 2005 году исполнительница окончила академию с отличием и основала музыкальный коллектив, получивший название «Пелагея». В 2009 году группа выпустила альбом «Тропы».
В 2013 году певица презентовала диск «Вишневый сад», куда были включены популярные романсы и народные песни, среди которых — «В горнице», «Валенки» и «Не для меня придет весна». В 2018 году имя артистки появилось в рейтинге Forbes среди 50 наиболее известных звезд российской эстрады и спорта. Тогда Пелагея заняла 39-ю позицию, а ее годовой доход составил 1,7 миллиона долларов США. В 2020 году певице было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Кроме того, Пелагея неоднократно выступала в качестве наставника в телевизионных проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+».
Личная жизнь Пелагеи
В 2010 году Пелагея вышла замуж за Андрея Ефимовича, знакомство с которым состоялось еще в ее 11 лет в ходе участия в КВН. К моменту регистрации брака Андрей занимал должность режиссера в проекте Comedy Woman, тогда как Пелагея уже была известной исполнительницы. Однако отношения не сложились и пара рассталась.
В 2016 году Пелагея заключила брак с хоккеистом из России Иваном Телегиным, который ради певицы ушел от Евгении Ноур, которая находилась на последних месяцах беременности. Несмотря на слухи, Пелагея опровергала информацию о том, что увела Телегина из семьи. «Чистая совесть — лучшая подушка. У меня совесть чистая, а то, что говорят. Не верьте. Я бы не смогла жить, если бы то, что пишут, было правдой», — передает слова артистки Peopletalk.
В январе 2017 года у пары появилась дочь, которую назвали Таисией. Однако в 2019 году Пелагея объявила о разводе из-за измен Телегина. Спортсмен обвинил певицу в домашнем насилии, а раздел имущества между экс-супругами продолжался на протяжении нескольких лет.
В 2020 году Пелагея и Иван Телегин официально расторгли брак. Согласно судебному решению, певице были переданы в собственность квартира, расположенная на Кузнецовском проспекте, а также дом в районе Новой Риги. Кроме этого, экс-супруг компенсировал ей половину стоимости автомобиля Bentley Continental GT.
Суд также постановил, что хоккеист обязан выплачивать алименты в размере 25% от своих доходов. Однако в 2022 году Никулинский суд города Москвы удовлетворил требование Телегина об уменьшении алиментных выплат с четверти дохода до одной шестой части. В мае 2024 года стало известно, что Пелагея проиграла судебное разбирательство по вопросу размера алиментов на дочь Таисию.
Сама певица старалась не рассказывать подробности скандального развода. В 2020 году в интервью Муз ТВ она назвала разрыв с хоккеистом «нерадостной историей». Пелагея также выразила надежду на то, что в бракоразводный процесс не вмешаются третьи лица. «Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — пояснила артистка.
Где сейчас Пелагея
Сейчас Пелагея ведет активную творческую деятельность, много выступает и ее график расписан по дням. После развода с Телегиным она не была замечена в скандалах. О ее личной жизни на данный момент также ничего не известно.
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