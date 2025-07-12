12 июля 2025

Курганский перевозчик вновь поднял стоимость проезда

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Поездки от Куртамыша до Кургана станут дороже
Поездки от Куртамыша до Кургана станут дороже Фото:

Курганский перевозчик, который обслуживает автобусные рейсы от Куртамыша до Кургана, вновь поднимает цены. Об этом сообщает канал «Курганский транспорт».

«Перевозчик ИП Кристина Бенкендорф с 14 июля снова повысит стоимость проезда по маршруту 503 „Куртамыш — Курган“. Тарифы вырастут примерно на 5%», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».

Предыдущее повышение стоимости проезда по этому маршруту было в апреле. Перевозчик поднимал цену на 50 рублей, о чем сообщала администрация Куртамышского округа.

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Курганский перевозчик, который обслуживает автобусные рейсы от Куртамыша до Кургана, вновь поднимает цены. Об этом сообщает канал «Курганский транспорт». «Перевозчик ИП Кристина Бенкендорф с 14 июля снова повысит стоимость проезда по маршруту 503 „Куртамыш — Курган“. Тарифы вырастут примерно на 5%», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт». Предыдущее повышение стоимости проезда по этому маршруту было в апреле. Перевозчик поднимал цену на 50 рублей, о чем сообщала администрация Куртамышского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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