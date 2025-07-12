Курганский перевозчик вновь поднял стоимость проезда

Поездки от Куртамыша до Кургана станут дороже
Курганский перевозчик, который обслуживает автобусные рейсы от Куртамыша до Кургана, вновь поднимает цены. Об этом сообщает канал «Курганский транспорт».
«Перевозчик ИП Кристина Бенкендорф с 14 июля снова повысит стоимость проезда по маршруту 503 „Куртамыш — Курган“. Тарифы вырастут примерно на 5%», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».
Предыдущее повышение стоимости проезда по этому маршруту было в апреле. Перевозчик поднимал цену на 50 рублей, о чем сообщала администрация Куртамышского округа.
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