Компания из Татарстана отказывается достраивать строительный гипермаркет в Перми

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Гипермаркет в Перми не достроят
Гипермаркет в Перми не достроят Фото:

Казанская сеть «Мегастрой» отказалась от запуска строительного гипермаркета в микрорайоне Ива в Перми. Проект был исключен из перечня приоритетных инвестиционных инициатив, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края. 

«Проект строительства магазина казанской сети „ТЦ DIY Мегастрой“ лишен статуса приоритетного инвестиционного. Это произошло из-за экономических трудностей у инвестора», — ообщает «Коммерсант-Прикамье». Тем не менее, по мнению экспертов, в дальнейшем интерес к объекту могут проявить другие федеральные инвесторы.

Отмечается, что в торговом центре наряду с гипермаркетом «Мегастрой» планировалось открытие второго в Перми магазина строительных материалов «Баумолл». Несмотря на то, что основное здание практически готово, объект пока что не введут в эксплуатацию.

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Казанская сеть «Мегастрой» отказалась от запуска строительного гипермаркета в микрорайоне Ива в Перми. Проект был исключен из перечня приоритетных инвестиционных инициатив, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.  «Проект строительства магазина казанской сети „ТЦ DIY Мегастрой“ лишен статуса приоритетного инвестиционного. Это произошло из-за экономических трудностей у инвестора», — ообщает «Коммерсант-Прикамье». Тем не менее, по мнению экспертов, в дальнейшем интерес к объекту могут проявить другие федеральные инвесторы. Отмечается, что в торговом центре наряду с гипермаркетом «Мегастрой» планировалось открытие второго в Перми магазина строительных материалов «Баумолл». Несмотря на то, что основное здание практически готово, объект пока что не введут в эксплуатацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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