Компания из Татарстана отказывается достраивать строительный гипермаркет в Перми

Казанская сеть «Мегастрой» отказалась от запуска строительного гипермаркета в микрорайоне Ива в Перми. Проект был исключен из перечня приоритетных инвестиционных инициатив, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.
«Проект строительства магазина казанской сети „ТЦ DIY Мегастрой“ лишен статуса приоритетного инвестиционного. Это произошло из-за экономических трудностей у инвестора», — ообщает «Коммерсант-Прикамье». Тем не менее, по мнению экспертов, в дальнейшем интерес к объекту могут проявить другие федеральные инвесторы.
Отмечается, что в торговом центре наряду с гипермаркетом «Мегастрой» планировалось открытие второго в Перми магазина строительных материалов «Баумолл». Несмотря на то, что основное здание практически готово, объект пока что не введут в эксплуатацию.
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