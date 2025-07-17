Еще 13 беспилотников ВСУ сбиты над Россией

Средства ПВО уничтожили за три часа 17 июля 13 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать территорию России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были уничтожены с 14.00 до 17.00 мск над четырьмя регионами страны. В частности, шесть БПЛА самолетного типа были сбиты над Орловской областью, четыре — над Тульской. Два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью, еще один — над территорией Калужской области.
Ранее сегодня, 17 июля, дроны уже пытались атаковать Калужскую область. По словам губернатора региона Владислава Шапши, три БПЛА были уничтожены на территории Жиздринского района, два на территории Хвастовичского района и один на территории Износковского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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