В Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Тавде и Серове из-за празднования Дня Металлурга перекроют несколько улиц. Движение будет остановлено в течение всего дня. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«19 и 20 июля 2025 года в городах Нижний Тагил, Серов, Тавда и Каменск-Уральский проходят массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга и Дню города. Госавтоинспекция Свердловской области информирует о введении временных ограничений дорожного движения для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.
В Серове с 08:00 до 18:00 полностью перекроют движение по улице Ленина. С 19:00 19 июля по 00:00 20 июля будет послабление от перекрестка Ленина — Зеленая до площади Преображенской.
В Нижнем Тагиле с 17:00 ограничат движение на улицах: Горошникова, Уральская, Огаркова, Красноармейская, Первомайская и Пархоменко. Также полностью запрещена парковка в центре с 12:00.
В Тавде с 09:00 19 июля до 01:00 20 июля будет перекрыта улица Ленина (от Советской до Профсоюзной). На следующий день с 11:30 до 13:00 ограничат проезд между Пролетарской и улицей Павлика Морозова.
В Каменске-Уральском с 15:00 19 июля до 00:00 20 июля будет закрыт проезд вдоль ТЦ «Россия». С 18:00 до 00:00 ограничат передвижение на улице Ленина и проспекте Победы.
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