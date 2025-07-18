18 июля 2025

Пьяных сольют в сеть: тотальные облавы на водителей начинаются в Челябинской области

В Челябинской области призвали сообщать о пьяных водителях в telegram-бот
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав и штраф 45 тысяч рублей
Автоинспекторы напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав и штраф 45 тысяч рублей Фото:

На дорогах Челябинской области 19 и 20 июля пройдут повсеместные проверки с целью выявления случаев управления транспортом в состоянии опьянения. При этом автомобилисты могут направлять информацию о нетрезвых лихачах в специальный telegram-бот. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проводят тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Будет увеличена плотность нарядов ДПС. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщать в Госавтоинспекцию напрямую — через чат-бот „beZdtp74_bot“ в мессенджере телеграм», — уточнили в ведомстве. 

Анонимная информация о водителях, поступившая в чат-бот, будет оперативно принята в работу. Также жители Челябинской области могут направлять сведения о подозрительных водителях в дежурную часть отдела полиции либо по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112.

Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области с помощью системы «Паутина» выявили подозрительные автомобили с иностранными номерами. В отношении нарушителей составили более 250 материалов на сумму 228 тысяч рублей. Тогда информация также передавалась экипажам ДПС для оперативного реагирования.

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На дорогах Челябинской области 19 и 20 июля пройдут повсеместные проверки с целью выявления случаев управления транспортом в состоянии опьянения. При этом автомобилисты могут направлять информацию о нетрезвых лихачах в специальный telegram-бот. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проводят тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Будет увеличена плотность нарядов ДПС. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщать в Госавтоинспекцию напрямую — через чат-бот „beZdtp74_bot“ в мессенджере телеграм», — уточнили в ведомстве.  Анонимная информация о водителях, поступившая в чат-бот, будет оперативно принята в работу. Также жители Челябинской области могут направлять сведения о подозрительных водителях в дежурную часть отдела полиции либо по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112. Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области с помощью системы «Паутина» выявили подозрительные автомобили с иностранными номерами. В отношении нарушителей составили более 250 материалов на сумму 228 тысяч рублей. Тогда информация также передавалась экипажам ДПС для оперативного реагирования.
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