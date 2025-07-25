В полиции Перми проверяют информацию о похищении подростка

В районе полудня в Закамске неизвестные схватили подростка и силой посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении. В ГУ МВД по Пермскому краю проверяют информацию, которую очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Около 11:20 по ул. Автозаводская, 44а был насильно схвачен и посажен в машину подросток. Его увезли в неизвестном направлении. Все произошло очень быстро, местные жители отреагировали на крики парня и сообщили о случившемся в полицию», — говорится в посте очевидцев.
В полиции URA.RU сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Сейчас правоохранители проверяют информацию на достоверность.
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