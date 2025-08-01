Госавтоинспекция проведет массовые рейды в Екатеринбурге

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Рейды проведут с 1 по 4 августа
Рейды проведут с 1 по 4 августа Фото:

На дорогах Екатеринбурга в предстоящие выходные инспекторы ДПС проведут масштабные рейды, в ходе которых будут ловить лихачей, пьяных водителей, машины с тонировкой и других нарушителей ПДД. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

«С 1 по 4 августа в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“. Оно направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили там.

Правоохранители призвали очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть ГАИ по телефону 02 или 112. «За управление ТС в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 45000 рублей», — напомнили в ведомстве.

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На дорогах Екатеринбурга в предстоящие выходные инспекторы ДПС проведут масштабные рейды, в ходе которых будут ловить лихачей, пьяных водителей, машины с тонировкой и других нарушителей ПДД. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. «С 1 по 4 августа в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“. Оно направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили там. Правоохранители призвали очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть ГАИ по телефону 02 или 112. «За управление ТС в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 45000 рублей», — напомнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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