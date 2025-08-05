Пермь заняла второе место в России по росту цен на вторичное жилье

В Перми вторичное жилье за июль подорожало на 1,2%. По темпам роста цен город занял второе место в России после Москвы. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«В июле пермский рынок готового жилья продемонстрировал наиболее заметный рост цен в сравнении с другими городами-миллионниками. Медианная стоимость квадратного метра выросла на 1,2% до 111 000 рублей. Одновременно с этим в городе наблюдается значительный рост предложения — на 13,8% по сравнению с июнем, что является одним из самых высоких показателей среди всех миллионников», — сообщили эксперты.
Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников стала Москва (+1,6% до 368 000 рублей). На втором месте — Пермь, а замыкает тройку Санкт-Петербург (+1,1% до 219 000 рублей).
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