Застройщики выставили в Перми на продажу полмиллиона квадратных метров нового жилья

Застройщики в Перми выставили на продажу рекордные 508 тысяч квадратных метров нового жилья, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений на первичном рынке недвижимости города. Об этом сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».
«Объем экспозиции нового жилья в Перми по состоянию на конец весны 2025 года достиг 508 тысяч квадратных метров, увеличившись на 2,4% по сравнению с апрелем. Общее количество доступных лотов составило 9,8 тысячи. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке к 24 июня выросла на 4,6% с начала года и достигла 159,2 тысячи рублей», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные «Объектив.РФ».
Издание цитирует главу экспертного центра «Объектив.РФ» Ксению Чернецкую, которая отмечает, что рост цен наблюдается во всех городах присутствия сервиса, а на формирование стоимости влияют условия покупки, коммерческие и банковские субсидии. При этом сделки с минимальными рисками для девелоперов могут проходить со значительными скидками.
Средний бюджет квартиры в новостройках Перми составляет: 4,84 миллиона рублей за студию, 6,66 миллиона за однокомнатную, 9,63 миллиона за двухкомнатную. Тем, кто планирует купить полнометражное жилье, стоит ориентироваться на средний бюджет от 12,7 миллиона рублей.
Ранее в июне 2025 года объем предложения на первичном рынке жилья в Перми увеличился на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало одним из самых высоких показателей среди городов-миллионников. Тогда средняя цена квадратного метра составляла 162 тысячи рублей и почти не изменилась за месяц, а эксперты отмечали стагнацию цен и рост доступности квартир для покупателей.
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