05 августа 2025

В Перми подскочили цены на квартиры в новостройках

В Перми квадратный метр в новостройках подорожал на 0,6% в августе
© Служба новостей «URA.RU»
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В августе квадратный метр в новостройке стоит 160,1 тысячи рублей
В августе квадратный метр в новостройке стоит 160,1 тысячи рублей Фото:

В Перми в августе 2025 года увеличилась стоимость квадратного метра в новостройках. Прирост составил 0,6%, сообщают специалисты компании «Объектив.рф».

«Аналитики подсчитали, во сколько в среднем выйдет покупателю один квадратный метр новостройки в августе 2025 года. В Перми стоимость составила 160,1 тысячи рублей. Она выросла на 0,6%», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что вторичное жилье в Перми за июль подорожало на 1,2%. По темпам роста цен город занял второе место в России после Москвы. 

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В Перми в августе 2025 года увеличилась стоимость квадратного метра в новостройках. Прирост составил 0,6%, сообщают специалисты компании «Объектив.рф». «Аналитики подсчитали, во сколько в среднем выйдет покупателю один квадратный метр новостройки в августе 2025 года. В Перми стоимость составила 160,1 тысячи рублей. Она выросла на 0,6%», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что вторичное жилье в Перми за июль подорожало на 1,2%. По темпам роста цен город занял второе место в России после Москвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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