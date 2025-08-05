В Перми подскочили цены на квартиры в новостройках

В августе квадратный метр в новостройке стоит 160,1 тысячи рублей
В Перми в августе 2025 года увеличилась стоимость квадратного метра в новостройках. Прирост составил 0,6%, сообщают специалисты компании «Объектив.рф».
«Аналитики подсчитали, во сколько в среднем выйдет покупателю один квадратный метр новостройки в августе 2025 года. В Перми стоимость составила 160,1 тысячи рублей. Она выросла на 0,6%», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что вторичное жилье в Перми за июль подорожало на 1,2%. По темпам роста цен город занял второе место в России после Москвы.
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