Пермские экологи получили от президентского фонда 17 млн рублей

Экологические проекты, реализуемые в Пермском крае, получили поддержку Президентского фонда природы. Четыре инициативы выиграли гранты почти на 17 млн рублей. Самое большое финансирование досталось фонду защиты дикой природы «Следы человека в живой природе», рассказали в Фонде грантов губернатора Пермского края.
«По результатам первого экологического конкурса от Пермского края в финал вышло пять проектов, а четыре стали победителями! Привлечено в Пермский край: 16 935 383,15 рубля. Фонд защиты дикой природы „Следы человека в живой природе“ с проектом „Спасенные дикие“ получил грант в 10 759 439 рублей», — говорится на странице Фонда грантов губернатора Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Более трех миллионов рублей выиграл Эколого-просветительский центр «Территория 59» с проектом фотомониторинга заповедной природы. Также поддержку в почти 1,5 млн рублей получил проект по стабилизации численности беркута в Пермском крае, а еще 1,5 млн достались экопарку «Легенды Вишеры» Вишерского заповедника.
