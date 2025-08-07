07 августа 2025

Пермские экологи получили от президентского фонда 17 млн рублей

Президентский фонд природы выделил пермских экологическим организациям 17 млн
Проекты по охране природы получили деньги
Проекты по охране природы получили деньги Фото:

Экологические проекты, реализуемые в Пермском крае, получили поддержку Президентского фонда природы. Четыре инициативы выиграли гранты почти на 17 млн рублей. Самое большое финансирование досталось фонду защиты дикой природы «Следы человека в живой природе», рассказали в Фонде грантов губернатора Пермского края.

«По результатам первого экологического конкурса от Пермского края в финал вышло пять проектов, а четыре стали победителями! Привлечено в Пермский край: 16 935 383,15 рубля. Фонд защиты дикой природы „Следы человека в живой природе“ с проектом „Спасенные дикие“ получил грант в 10 759 439 рублей», — говорится на странице Фонда грантов губернатора Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Более трех миллионов рублей выиграл Эколого-просветительский центр «Территория 59» с проектом фотомониторинга заповедной природы. Также поддержку в почти 1,5 млн рублей получил проект по стабилизации численности беркута в Пермском крае, а еще 1,5 млн достались экопарку «Легенды Вишеры» Вишерского заповедника.

