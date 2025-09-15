Пермскую оппозицию ждет борьба за статус второй партии

Губернаторские выборы в Пермском крае стали генеральной репетицией перед большими парламентскими выборами, которые состоятся в 2026 году. И они показали, что в регионе сейчас фактически нет второй партии. И это значит, что сейчас развернется серьезная борьба за мандаты на всех уровнях. Итоги губернаторской кампании для оппозиции, прогнозы на 2026-год и роль Москвы — в материале URA.RU.
Опасная ниша
На старте кампании в политэлитах активно гулял тезис о том, что ЛДПР становится второй партией в стране, смещая коммунистов с этой многолетней роли. Однако КПРФ смогла удержать позиции: кандидат от партии Ксения Айтакова заняла второе место на губернаторских выборах с 10,3% голосов.
Но при этом коммунисты с точки зрения числа голосов за их кандидата (99 501)повторили 2020-й год (97 284). А если сравнивать с выборами в ЗС в 2021 году, то это существенное падение: тогда у партии было 173 403 голоса (22,74%). «Это их потолок мобилизационной базы, ядерный электорат у них моложе не становится, многие уже ушли из жизни», — рассуждает инсайдер. При этом, по данным URA.RU, KPI Айтакова 12-14 сентября таки не выполнила: якобы Москва ставила ей 20%. Она не ответила на сообщения корреспондента в мессенджере telegram.
При этом сама Ксения Айтакова, подводя итоги выборов в своем канале в указанном месседжере, назвала их нелегитимными: «Для нас очевидно, что в ходе кампании были допущены массовые нарушения, и мы не можем признать эти результаты легитимными. Пермский край заслуживает честных и справедливых выборов». Хотя и не указала, в чем была их суть. Интересно, что итоговые протоколы подписали все члены крайизбиркома, в том числе, от этой партии. «В соцсетях они кричат, что выборы нелегитимны, а протоколы подписывают. Где-то лукавят», — смеются инсайдеры.
Они отмечают, что КПРФ – в масштабах всей страны — и несколько лет назад, и сейчас стремится занять нишу несистемной оппозиции. Отсюда — крайне протестные настроения. Таким образом они пытаются компенсировать отток своего ядерного электората. И это приведет к тому, что от них будут уходить влиятельные депутаты и спонсоры.
Хайп на Жириновском
ЛДПР при этом удвоили результат: в 2020 году Олег Постников набрал 40 437, сейчас — 76 211 (в 2021-м было около 73,5 тысяч). Сам Олег Постников говорит, что оценивает свой результат как достойный: стать вторым не получилось, но зато он смог обойтись малыми средствами. Один голос избирателя в пересчете на деньги вышел для него в 32 рубля. «Скорее всего, тот результат, который я получил на выборах губернатора — это объективный уровень поддержки партии в регионе и стране. Прирост в два раза по сравнению с 2020-м годом — это серьезный задел на выборы 2026 года», — отметил Постников.
Кампанию его штаб строил по принципу генерации информационных поводов, отмечает инсайдер в политэлитах. И это позволило Постникову добиться принятия нескольких законодательных инициатив и приобрести славу борца с «наливайками» и всякими дебоширами. В СМИ он появлялся точно чаще других кандидатов от оппозиции. Плюс ЛДПР выпустили два хайповых ролика в стилистике Жириновского, которые отлично вирусились в соцстях и которые активно пересылали друг другу избиратели.
Интересно, что в Краснокамском округе Олег Постников обошел Ксению Айтакову, хотя в Краснокамске нет ни отделения ЛДПР, ни каких-то заметных их сторонников. По одной из версий, ему подыгрывали местные коммунисты. И некоторых из них в 2026 году мы увидим в списках жириновцев.
Олег Постников отмечает, что сейчас партия намерена усилить работу в муниципалитетах: где-то нет хороших координаторов, и это надо исправить. «Если мы продолжим работать, будем хорошо представлены в повестке, то может увеличить присутствие. И в помощь нам 80-летие Жириновского, которое будет отмечаться в следующем году», — отметил он.
Феномен «Новых людей»
Партия «Новые люди» на этих выборах показала для себя удивительные результаты. Но в муниципалитетах: шесть мандатов, причем в Елово, где всего 15 мест в думе, сразу два. Источник URA.RU в политэлитах считает, что это результат грамотной работы партии по составлению списков кандидатов и по работе с местными главами.
Кандидат от НЛ на губернаторских выборах Денис Шитов «выстрелить» не смог. Он занял предсказуемое четвертое место. Однако и у него есть рекорд — среди шести кандидатов от партии на губернаторских выборах по стране он набрал больше всего голосов в количественном выражении (56 756). При этом он получил второе место на ДЭГ в регионе.
Кампания стала для «Новых людей» бесценным опытом, который показал четкий вектор развития, наличие команды единомышленников и растущую поддержку избирателей. «Количество голосов и второй результат на ДЭГ — это более чем достойный показатель для первой кампании (Шитов участвовал в губернаторских выборах впервые, как и „Новые люди“ — Ред.). Он подтверждает, что наша программа и наши идеи нашли живой отклик у людей. Мы рассматриваем этот результат не как финиш, а как мощный старт», — отметил Денис Шитов.
Задача для эсеров
Намерены бороться за статус второй партии в «Справедливой России». Эсеры в выборах губернатора 2025 года не участвовали, кандидат от партии Вячеслав Лучников не смог собрать необходимый пакет документов на регистрацию.
Однако у них есть успехи в территориях — два мандата в Березниках (втором городе края) в очень конкурентной кампании, а также в Сиве и Куеде. «В целом по итогам пятилетнего электорального цикла по количеству муниципальных депутатов „Справедливая Россия“ в Пермском крае занимает уверенное второе место после ЕР. У партии около 50 своих депутатов в территориях края, есть на кого опереться в кампании 2026 года», — отмечает руководитель реготделения Вероника Куликова.
Она добавляет, что если бы в выборах главы региона участвовал представитель партии, то результаты других кандидатов были бы иными. «У нас сильная и профессиональная команда, и мы адекватно оцениваем наши возможности. В планах на 2026 год не просто сохранить, но и увеличить представительство СР в законодательном собрании края и Пермской городской думе», — отмечает она.
При этом инсайдер в политэлитах отмечает, что перспективы эсеров пока непонятны на федеральном уровне. И от этого многое будет зависеть в 2026-м году.
Борьба за людей в онлайне
ДЭГ становится все более популярным среди избирателей региона. И второе место «Новых людей» с точки зрения голосования онлайн говорит о том, что они грамотно работали со своей аудиторией. «Они опирались на бизнесменов, а этим людям часто некогда дойти до участка „ногами“. Плюс акцент в программе Шитова был на тотальной цифровизации: странно было бы не использовать ДЭГ», — считает инсайдер.
В том, что это удобно, признались даже в «Справедливой России», где ранее публично высказывали недоверие к системе ДЭГ. На заседании избиркома 15 сентября член комиссии от партии Александр Репин заявил, что летом они получили установку из Москвы активно использовать эту систему. По его словам, выиграть можно везде, главное, выстроить грамотную кампанию.
В ЛДПР своими результатами по ДЭГу недовольны: недоработали в этом направлении, говорит Олег Постников. «Наш избиратель отличается от избирателя „Новых людей“, у них они более современные. Будем работать на местах, объяснять, как пользоваться этим инструментом. В ДЭГе однозначно надо усилить работу партии», — отмечает он.
ДЭГ имеет значительные перспективы для применения, отмечает политолог Алена Садилова. И это наиболее осознанная форма голосования: процент подавших заявление и проголосовавших в этом году 88%. «На ДЭГ обращают внимание в основном люди с высокой занятостью, командировками и молодежь. Электронное голосование решает проблему территориального присутствия и ограничения по времени работы участковых комиссий. Молодые люди „на ты“ с цифровыми сервисами и с удовольствием их используют. Поэтому практика масштабирования ДЭГ будет продолжаться», — говорит она. И тем партиям, которые отрицают такой способ голосования, надо задуматься о том, не потеряют ли они свой потенциальный электорат. Особенно людей с 18 до 40-45 лет.
Роль Москвы
В целом для всех партий федеральная политика станет определяющей в следующем году. Их региональные результаты будут сильно зависеть от кампании партии в рамках всей страны, напоминает инсайдер в политэлитах. Пока очевидно, что предвыборные штабы сформированы в ЛДПР и у «Новых людей», они работают с повесткой и с системно продвигают партию и ее представителей в регионах. У остальных оппозиционных партий их нет.
«Так всегда происходит: федеральная кампания неминуемо накладывает след на региональные и местные выборы. Однако учитывая существующую сейчас риторику, вероятно, итоговый расклад по партиям в 2026-м году сильно изменится», — отмечает он.
