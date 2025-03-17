Благотворители Пермского края получили более 27 млн рублей грантовой поддержки

На заводе Шпагина в Перми наградили победителей специального конкурса социальных и гражданских инициатив. 35 НКО получили 27,9 млн рублей на реализацию инициатив. Конкурс грантов губернатора Пермского края посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Больше всего победителей оказалось из Перми (21 заявка), Березников и Чусовского муниципального округа. Всего поддержку получат в 12 территориях. Лидером по тематике стали спортивные и культурно-массовые мероприятия. По этому направлению было подано 10 заявок», — сообщает правительство региона на официальном сайте.
Не меньший интерес благотворители проявили и к проведению информационно-просветительских мероприятий по краеведению, истории, культурно-познавательному туризму. А также по созданию исторических выставок и экспозиций, реконструкций, увековечиванию памяти героев и знаковых событий Великой Отечественной войны.
Были и проекты в сферах: дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, кино, театра, игр.
«Были написаны поистине важные проекты для края. Не стоит бояться обращаться к нам за консультацией и на этапе реализации инициатив. Наша команда окажет вам поддержку на каждом этапе», — добавил директор Фонда грантов губернатора Пермского края Сергей Воробьев.
По словам главы региона Дмитрия Махонина, инициативная общественность — это мощный ресурс, который дает огромные возможности для развития региона. Благодаря неравнодушным людям в крае реализуются проекты, которые повышают уровень жизни населения. Поэтому некоммерческий сектор важно поддерживать.
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