На территории известного пермского санатория появится гостиница, SPA и стадион

На территории пермского санатория-профилактория «Сосновый бор» планируется реализовать масштабный проект по строительству гостиницы, медицинского центра, лыжной трассы и других объектов инфраструктуры. В связи с этим АО «Маэстро» подало в городскую комиссию по вопросам землепользования и застройки ходатайство о присвоении двум земельным участкам статуса зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4). Ни находятся по адресу улица Усадебная, 55. Это изменение необходимо для проведения реконструкции санатория.
«На территории многофункционального лечебно-оздоровительного учреждения в настоящее время находятся административные и спальные корпуса высотой от одного до трех этажей. Собственник планирует модернизировать существующие здания, а также возвести новые жилые корпуса, современный медицинский центр, гостиницу с интегрированным SPA-комплексом, лыжероллерную трассу и стадион. Общая площадь участка составляет 9,8 гектара», — пишет Business Class Бизнес класс со ссылкой на представителя Минимущества региона.
Министр по управлению имуществом Пермского края Лариса Ведерникова добавила, что проект реконструкции вызывает интерес и территория нуждается в развитии. По ее словам, изменение зонирования не позволит осуществлять на данной территории жилищное или апартаментное строительство.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов отметил, что после завершения реконструкции «Сосновый бор» станет крупнейшим детским лагерем региона по количеству одновременно размещенных воспитанников. Члены комиссии поддержали инициативу, в настоящее время проект вынесен на общественные обсуждения.
В 2023 году данный санаторий-профилакторий был реализован на торгах. Ранее его имущество принадлежало ПАО «Трест № 14», признанному банкротом. Новым владельцем объекта стало пермское АО «Маэстро», которое приобрело санаторий за 109 млн рублей.
