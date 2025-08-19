Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин зарегистрировался в мессенджере MAX

Дмитрий Махонин завел новый канал
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, зарегистрировался в новом мессенджере MAX. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канале.
«Появилась еще одна площадка для нашего с вами взаимодействия — отечественный мессенджер MAX. Создал в нём свой канал. „О работе по развитию региона и наших общих достижениях буду рассказывать там“, — написал Махонин.
В новом мессенджере у губернатора уже более 150 подписчиков. Там же пока только один пост.
