Подростки сделали надписи на скульптуре к 50-летию Ноябрьска
В Ноябрьске двое подростков испортили скульптуру ко Дню города. До праздника осталось чуть больше недели, однако юные ноябряне расписывают маркерами украшения.
«В Ноябрьске малолетние вандалы испортили скульптуру к юбилею города. Вот скажите нам, зачем?» — спрашивают жители в telegram-канале «Сова сказала».
URA.RU обратилось в МВД Росси по ЯНАО. Там пояснили, что факт уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
