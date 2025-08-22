Подростки испортили скульптуру к юбилею Ноябрьска. Видео

Подростки сделали надписи на скульптуре к 50-летию Ноябрьска
Подростки сделали надписи на скульптуре к 50-летию Ноябрьска

В Ноябрьске двое подростков испортили скульптуру ко Дню города. До праздника осталось чуть больше недели, однако юные ноябряне расписывают маркерами украшения.

«В Ноябрьске малолетние вандалы испортили скульптуру к юбилею города. Вот скажите нам, зачем?» — спрашивают жители в telegram-канале «Сова сказала».

URA.RU обратилось в МВД Росси по ЯНАО. Там пояснили, что факт уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.

