Появилось видео закулисного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа во время официального визита российского лидера на Аляску 15 августа. Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.
"Этот разговор сразу же, как только президенты вышли из зала пресс-конференции, а следом за ними члены делегации", — прокомментировал зарубин эксклюзивные кадры. Видео опубликовано в telegram-канале российского журналиста.
Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — встретились 15 августа на Аляске. В ходе официального визита главы двух государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта, а также возможное двустороннее сотрудничество между странами.
Встреча продолжалась приблизительно три часа и проходила в ограниченном составе: по три представителя с каждой стороны. По завершении саммита Путин и Трамп организовали краткий брифинг для представителей СМИ, на котором центральное место заняла тема урегулирования ситуации на Украине. Глава РФ подчеркнул, что Россия прилагает усилия для скорейшего завершения конфликта на украинской территории.
