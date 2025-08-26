Бывший пермский мэр нашел работы мечты после увольнения с должности

Занимавший до весны 2025 года пост главы Осы Алексей Григорьев трудоустроился в Чайковский филиал компании «Газпром газораспределение Пермь». Он занял пост начальника строительно-монтажного управления, рассказал источник URA.RU в территории. По его словам, сейчас Григорьев получает зарплату, заметно превышающую мэрскую. И отвечает, в том числе, за строительство газопроводов в Осе.
«Григорьев сейчас забыл обо всех тяготах муниципальной службы. Получает в два раза больше, работает с выходными. В общем, на зло врагам живет лучшую жизнь», — говорит инсайдер.
В его ведении — газификация восьми территорий: Оса, Чайковский, Елово, Барда, Чернушка, Куеда, Уинский, Октябрьский. Под его началом работают 18 бригад. Бывший осинский мэр на новой должности занимается, в первую очередь, программой догазификации.
Алексей Григорьев был мэром Осы с 2019 по 2025 годы. Против его переназначения на второй срок выступила группа депутатов местной думы во главе с актером сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном. В итоге он не стал подавать документы на конкурс по отбору главы территории: такую установку дали во внутриполе. До назначения мэром Григорьев работал на такой же должности в «Газпром газораспределении» в Чайковском. В пресс-службе компании подтвердили трудоустройство Григорьева.
