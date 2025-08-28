Освобождавший заложников в Беслане генерал «Альфы» ушел из жизни: биография Валерия Канакина

Герой России, генерал-майор Валерий Канакин, скончался на 66-м году жизни. Он был известен участием в знаковых операциях по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.

Канакин был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России — за проявленное мужество и высокий профессионализм во время трагических событий в Беслане. Именно тогда, в сентябре 2004 года, сотрудники группы «Альфа», рискуя жизнями, освобождали заложников из захваченной террористами школы. Канакин лично руководил действиями спецподразделения и получил тяжелое ранение. О жизни легендарного генерала ФСБ — в материале URA.RU.

Биография 

Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области и начал службу в Ракетных войсках стратегического назначения. После демобилизации окончил спецшколу КГБ, затем работал в так называемой «семерке».

С 1984 года стал бойцом группы «А» КГБ СССР, принимал участие в Афганской войне, обеих чеченских кампаниях и наиболее громких антитеррористических операциях: освобождении заложников на Дубровке (2002) и в Беслане (2004), а также в других командировках в горячих точках.

С 2014 руководил Управлением «А» Центра специального назначения ФСБ России, отвечая за стратегическое планирование и проведение операций по борьбе с терроризмом. Валерий Канакин был одним из самых опытных руководителей спецподразделений в современной истории России. В июле 2019 года завершил службу. Его вклад в обеспечение безопасности страны высоко оценен.

Общественная деятельность

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с 30 марта 2019 года возглавлял ассоциацию и занимался патриотическим воспитанием молодежи в Москве, Подмосковье и Пензенской области. Кананкин не только координировал работу ветеранских объединений, но и лично встречался с молодежью, передавая опыт и рассказывая о службе. Благодаря его усилиям увеличилось число программ, направленных на популяризацию службы в силовых структурах и формирование у школьников уважения к подвигу защитников Отечества. 

Канакину присвоено звание Героя Российской Федерации в 2004 году
Фото:

Заслуги Канакина

Генерал-майор удостоен государственных и церковных наград. Ведомство отметило, что Канакин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.

Кроме того, ему присвоено звание Героя Российской Федерации в 2004 году и вручен церковный орден святого благоверного князя Димитрия Донского III степени. Также руководитель Управления «Альфа» был мастером спорта по вольной борьбе

