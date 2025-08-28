Ветеран группы «Альфа» генерал Валерий Канакин скончался

Скончался выдающийся российский офицер, ветеран группы «Альфа», Герой России генерал-майор Валерий Канакин. О кончине бойца на 66-м году жизни сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«На 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович», — пишет ассоциация в официальном telegram-канале. Генерал Канакин принимал участие в операциях в Буденновске, на Дубровке и в Беслане. За проявленное мужество и высокий профессионализм во время освобождения заложников в Беслане он был удостоен звания Героя России.
Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области. Свою службу Родине Валерий начал в Ракетных войсках стратегического назначения, где проходил службу с 1978 по 1980 год. После демобилизации он продолжил обучение в 401-й спецшколе КГБ в Ленинграде, которую окончил в 1982 году. Затем работал в известном подразделении КГБ, получившем в профессиональных кругах название «семерка».
В январе 1984 года Валерий Канакин был зачислен в Группу «А» Седьмого управления КГБ СССР — легендарное антитеррористическое подразделение, больше известное как группа «Альфа». Здесь он прошел путь от рядового сотрудника до начальника Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.
Канакин неоднократно находился в командировках в горячих точках Советского Союза и России. В 1980-х годах он прошел боевую стажировку в Афганистане. Впоследствии принимал участие в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, а также в ряде наиболее сложных и опасных операций по освобождению заложников и нейтрализации террористов.
