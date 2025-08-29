Когда в Тюмени достроят высотки на месте Червишевского рынка

В Тюмени ЖК на месте Червишевского рынка достроят в конце 2025 года
Рынок, где сейчас идет стройка, снесли в 2023 году
Рынок, где сейчас идет стройка, снесли в 2023 году

В Тюмени на месте Червишевского рынка возводят новый ЖК. Два дома высотой 14 и 23 этажей планируют завершить в четвертом квартале текущего года. Такая информация указана на сайте наш.дом.рф.

«ЖК на Червишевском тракте, 25. Ввод в эксплуатацию — четвертый квартал 2025 года. Выдача ключей — 30 сентября 2026-го. Количество этажей — 24. Количество квартир — 329», — сообщается на сайте.

Рынок в районе Червишевского тракта и улицы Ставропольская закрыли в 2023-ем. В том же году его снесли.

