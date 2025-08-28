Промозглый ветер до костей и застилающий глаза снег: жуткие видео с Наговициной на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина уже больше двух недель находится на пике Победы в Киргизии с травмированной ногой. В связи с тем, что нет никакой возможности добраться до женщины из-за неблагоприятных условий, спасательные операции были приостановлены.
Судьба Натальи остается неизвестной. Несколько дней назад журналисты сообщали, что она уже мертва, однако сын женщина опроверг эти утверждения, опубликовав видео с дрона где, по его словам, отчетливо видно, что его мать машет рукой и выглядит бодрой несмотря на неделю отсутствия связи. За две недели в интернете были размещены несколько видео с самого пика Победы. При этом официально Наговицину официально признали без вести пропавшей. Как выглядит место, где застряла Наговицина — в материале URA.RU.
Надежда на выживание
Сын пропавшей альпинистки Михаил Наговицин ранее заверял, что его мать жива. Он опубликовал видео, снятое спустя неделю после потери связи с женщиной, на котором Наталья активно машет рукой. На кадрах дрон кружит вокруг пика и затем спускается к палатке, размещенной между скалами у края горы. Затем дрон зафиксировал движение рукой из палатки.
Далее Михаил Наговицин обратился в МИД РФ, к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с призывом оказать содействие в спасении своей матери. В своем послании Михаил Наговицин подчеркнул, что уверен в том, что его мать жива, и подчеркнул важность немедленной организации спасательной операции.
Промозглый ветер до костей и застилающий глаза снег: сумасшедшие условия
Киргизский альпинист Илим Карыпбеков заявил, что официальное подтверждение гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победа не поступит до следующего сезона. По словам Карыпбекова, сложные погодные условия и высота делают поиски пока невозможными. В качестве подтверждения он опубликовал кадры с последнего официального похода альпинистов, который был значительно ниже позиции, где сейчас находится Наговицина.
«Второй лагерь Победы расположен на высоте 5970 метров, а третий — на высоте 6400-6500 метров. Ребята дошли примерно до 6100 метров. Теперь представьте себе, в каких условиях находилась Наталья на высоте 7140 метров. Это еще холоднее, еще ветренее, еще сумасшедшее», — сообщил альпинист.
На кадрах, которые опубликовал мужчина видно, как всю округу заметает промозглым ветром. Также слышен оглушительный ветер. В настоящий момент район пика Победа закрыт для восхождений до следующего года.
Поисковая миссия завершилась провалом
Спасательная операция на пике Победы, в ходе которой пытались спасти альпинистку Наталью Наговицыну, завершена безрезультатно. Об этом сообщил telegram-канал Mountain.ru. Итальянские пилоты с еврокоптером покинули район из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной прекращения поисков стала невозможность продолжения работ в условиях ухудшающейся погоды и отсутствия связи с альпинисткой.
Пик Победы (7439 метров) — самая высокая вершина Киргизии и одна из самых сложных для восхождений в мире. Спасательные работы велись с участием международной группы специалистов и техники. Решение о завершении операции принято после консультаций со спасателями, пилотами и руководством экспедиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.