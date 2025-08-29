Российские военные уничтожили крупную группу боевиков «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в районе сел Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово на краснолиманском направлении. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В лесах под Карповкой, Среднем, Шандриголово и Дерилово сосредоточили крупную группу боевиков и восемь единиц бронетехники», — сказал Кимаковский. Кроме того, он отметил, что российские военнослужащие уничтожили 8 единиц бронетехники и 50 боевиков ВСУ.
Уточняется, что среди уничтоженной техники оказались два бронированных автомобиля MaxxPro, два бронетранспортера М113, один внедорожник HMMWV и один пикап иностранного производства. Советник также отметил, что атака была предотвращена благодаря эффективной работе российских подразделений на этом участке, что позволило сорвать планы противника по проведению наступательных действий.
* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
