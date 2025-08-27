Тревожные кадры с места, где находится альпинистка Наговицына: новые данные о спасении

Комитет нацбезопасности Киргизии показал новые кадры с места на пике Победы, где застряла пермская альпинистка Наталья Наговицына. Также сообщается, что никаких признаков жизни женщины не обнаружено.
Тем временем родственники альпинистки обращаются в различные ведомства с просьбами помочь вытащить Наговицыну с пика. Новые данные о спасении альпинистки — в материале URA.RU.
Кадры с пика Победы
Появились новые кадры с места на пике Победы, где застряла российская альпинистка Наталья Наговицына. Видео предоставил Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.
В процессе поисковых мероприятий в районе предполагаемого местонахождения альпинистки были задействованы беспилотные летательные аппараты, оснащенные передовыми аэрофотосъемочными системами высокой точности. Несмотря на это, как сообщили в ГКНБ, в ходе воздушного мониторинга территории пика Победы обнаружить какие-либо признаки присутствия Наговицыной не удалось.
«Признаков жизни не обнаружено»
Также поступила информация, что ГКНБ Киргизии в результате проведенной поисковой операции с помощью дрона не обнаружил признаков жизни Наговицыной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию приводит ТАСС.
МВД проводит проверку
МВД Кыргызской Республики проводит проверку информации о происшествии на Пике Победы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Следственной службой МВД Кыргызской Республики проводится доследственная проверка по факту чрезвычайного происшествия с гражданкой Российской Федерации альпинисткой Натальей Ноговицыной», — заявило ведомство в telegram-канале. Также там отмечено о том, что в ряде источников говорится о гибели альпинистки.
Переживания близких
Близкие альпинистки переживают и просят ведомства принять какие-либо меры для ее спасения. Ранее сын Наговицыной просил возобновить поиски. Он аргументировал просьбу тем, что его мать опытная альпинистка, которая имеет второй разряд.
Его обращение дошло до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил связаться с МЧС и узнать обстоятельства происходящего, а также оказать содействие в спасении альпинистки.
Тем временем сестра Наговицыной Юлия Лыкова заявила, что за все время происшествия никто не связывался с ней. По ее словам, всю информацию она получала из СМИ.
«Разве это порядочно? Нас игнорируют, не берут трубки. Ну, можно же было сообщить хоть что-то?» — заявила Лыкова. Ее слова приводит aif.ru. Она отмечает, что ведомства «оставили Наговицыну умирать».
По словам сестры застрявшей альпинистки, для спасения никаких действий со стороны ведомств не было предпринято, что они лишь ссылались на плохую погоду. Также она отметила, что все организации игнорируют их обращения о помощи.
