Le Point: Трамп считает Украину преградой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп планирует наладить отношения с Россией
Трамп планирует наладить отношения с Россией Фото:

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал для него главным препятствием. Об этом сообщает французское издание Le Point.

«Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях», — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий. Сам Трамп считает себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал для него главным препятствием. Об этом сообщает французское издание Le Point. «Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях», — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу. Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий. Сам Трамп считает себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...