Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал для него главным препятствием. Об этом сообщает французское издание Le Point.
«Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях», — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий. Сам Трамп считает себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.
