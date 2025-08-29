В Тюмени таможенники изъяли 1,5 тонны поддельных аккумуляторов

Общая сумма изъятого груза составила более 12 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники тюменской таможни изъяли крупную партию поддельных аккумуляторных батареек весом 1,5 тонны. Об этом стало известно журналистам. По информации таможни, груз поступил из Казахстана и предназначался российскому предпринимателю для дальнейшей перепродажи. Экспертиза оценила стоимость изъятой продукции в 12,2 миллиона рублей, а ущерб правообладателю — более чем в 4 миллиона рублей.

В ведомстве пояснили, что причиной изъятия стало нарушение прав на товарный знак. «В ходе проверки выяснилось, что продукция была промаркирована известным товарным знаком. Организация по защите интеллектуальной собственности признала 58,4 тысячи элементов питания контрафактными, так как они не соответствовали требованиям к оригинальной продукции», — сообщают журналисты РБК Тюмень со ссылкой на таможню.

Вся изъятая продукция была промаркирована символикой популярного бренда. Эксперты установили расхождения в качестве и составах аккумуляторов по сравнению с оригинальными изделиями. Материалы по факту контрафактной поставки уже переданы в правоохранительные органы. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ — «незаконное использование товарного знака».