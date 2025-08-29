Главы ХМАО и Тюменской области могут посетить День города в Ноябрьске

Главы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области могут посетить празднование Дня города в Ноябрьске (ЯНАО). О возможном визите Руслана Кухарука и Александра Моора сообщили источники URA.RU. По их данным, прибытие высокопоставленных гостей ожидается в ближайшую субботу, когда в городе стартуют торжества по случаю 50-летия со дня основания.
«Ждем губернаторов Югры и Тюмениской области. Если визит состоится, губернатор Артюхов встретит гостей лично. Примут ли они участие в основных празднечных мероприятиях пока неизвестно», — сообщают источники агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках празднования 50-летия Ноябрьска губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует провести рабочий визит в город, принять участие в торжественных мероприятиях и встретиться с ветеранами-первопроходцами. Для гостей подготовлены концерты, гастрономический фестиваль и различные тематические площадки, а ключевые события пройдут на недавно открытом спортивном комплексе «Факел».
