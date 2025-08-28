28 августа 2025

Вучич: Сербия не введет санкции против России

Вучич подтвердил отказ Сербии от антироссийских санкций
Вучич подтвердил отказ Сербии от антироссийских санкций

Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. 

«Я отвечаю только перед Сербией. Мы не будем вводить санкции против России. Сербия движется по европейскому пути. Но я не могу объяснить своему отцу, зачем он важен: не потому что он чего-то не понимает — он образованный человек, многого добился, — просто он любит Россию и руководствуется эмоциями. Некоторые люди не хотят слышать рациональные аргументы. С другой стороны, тем, кто ориентируется только на Европу, тоже трудно объяснить, почему Россия для нас имеет значение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Ранее в сербских и зарубежных СМИ появлялись сообщения о возможных отставках пророссийских политиков в правительстве Сербии под давлением Запада, однако Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что страна не намерена менять свою позицию по отношению к России и не будет вводить санкции, несмотря на внешнее давление.

