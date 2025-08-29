Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть территории

Украина не сможет вернуть утраченные территории с помощью военной силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем", — заявил Зеленский. Его слова передает РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что Украина рассматривает вариант заморозки конфликта на существующей линии соприкосновения, а также готова признать некоторые территории фактически потерянными. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию la repubblica. При этом он отметил, что Киев не намерен отказываться от своих юридических притязаний на указанные регионы и продолжит усилия по их возвращению.
