Россиян предупредили о тюрьме и штрафах за сбор некоторых грибов

Юрист Русяев: за сбор некоторых грибов может грозить многомиллионный штраф
Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, сообщает Лента.ру
Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, сообщает Лента.ру

Незаконный сбор грибов на особо охраняемых природных территориях и краснокнижных видов может обернуться для россиян огромными штрафами или уголовным делом. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в интервью.

«При доказанности умысла применяется статья Уголовного кодекса с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей», — пояснил эксперт Lenta.ru. Сбор грибов, содержащих наркотические вещества, грозит административным арестом до 15 суток.

При отягчающих обстоятельствах, таких как групповые действия или использование интернета для продажи, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы. Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, но только на землях лесного фонда и с соблюдением ограничений.

С 1 сентября на территории России начинают действовать обновленные нормы, регулирующие лесное семеноводство. Впервые на законодательном уровне установлены требования к качеству семенного и посадочного материала. Соответствующие поправки внесены в Лесной кодекс Российской Федерации, информирует правительство.

