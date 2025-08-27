Россиянку, застрявшую на пике Победы, признали без вести пропавшей

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов.
«Да, она (Наговицына — прим. URA.RU) признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — пояснил Чарыгов в разговоре с ТАСС. Альпинистка с 12 августа находилась на небольшой площадке в условиях высокогорья.
Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев предложил собрать деньги со всей России для спасения альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже более двух недель ожидает помощи на вершине пика Победы. По словам эксперта, расходы на проведение спасательной операции по эвакуации женщины могут быть покрыты государством или общественными организациями.
