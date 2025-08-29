В Японии неожиданным образом высказались о России

Токио не может позволить себе полностью разорвать связи с Москвой. Об этом сообщает японская газета The Mainichi.
«Однако Россия остается соседней страной. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — пишет The Mainichi. Одним из ключевых аргументов в пользу сохранения контактов с Россией называется экономическая составляющая. В первую очередь речь идет о поставках российского природного газа. Кроме того, остается актуальным вопрос сотрудничества в области рыбного промысла.
В июне 2025 года заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с послом Японии Акирой Муто. Российская сторона выразила обеспокоенность резким снижением уровня двусторонних отношений, назвав его беспрецедентно низким. В МИД России подчеркнули, что восстановление полноценного диалога возможно только в случае отказа Японии от враждебной политики в отношении Москвы, связанной с украинским кризисом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.