Американская журналистка не ответила Лаврову на обвинения

Захарова: журналистка NBC не ответила Лаврову на обвинения о якобы нарушениях РФ
Американская журналистка телеканала NBC, бравшая интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, не ответила на его письмо с просьбой предоставить доказательства якобы нарушений гуманитарного права со стороны российских вооруженных сил на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права», — сказала Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на сайте МИД. Она отметила, что доказательств упомянутых инцидентов предоставлено не было.

Захарова уточнила, что Лавров направил журналистке личное письмо с просьбой представить информацию о заявленных нарушениях, обратив внимание на то, что корреспондент проигнорировала многочисленные доказанные факты военных преступлений со стороны ВСУ, жертвами которых стали граждане России. «Спустя неделю никаких внятных ответов от телекомпании в ответ на письмо не поступило, по сути, телеканал проигнорировал представленные доказательства», — заключила представитель МИД.

Ранее Сергей Лавров в ходе беседы с журналисткой американского телеканала NBC потребовал предоставить конкретные доказательства обвинений в нанесении российскими военными ударов по гражданским объектам на территории Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Россия не ставила перед собой задачи атаковать гражданскую инфраструктуру, о которой упоминала журналистка. Лавров также подчеркнул необходимость конкретики при выдвижении подобных обвинений.

