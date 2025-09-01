Владельцам выставочных центров в Перми пообещали новую льготу

Владельцев выставочных центров в Перми хотят освободить от налога на имущество
Она позволит реализовать проекты по модернизации инфраструктуры
Она позволит реализовать проекты по модернизации инфраструктуры Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин направил в Законодательное собрание Пермского края пакет инициатив, предусматривающих предоставление налоговых льгот. В частности, законопроектом предлагается освободить владельцев конгрессно-выставочных центров, осуществляющих деятельность по организации выставок и ярмарок, от уплаты налога на имущество организаций. Предполагается, что данная мера будет действовать в 2025 — 2027 годах.

«Согласно пояснительной записке, предоставление такой льготы позволит собственникам конгрессно-выставочных центров реализовать проекты по модернизации инфраструктуры. Ожидается, что это повысит привлекательность региона для проведения различных мероприятий и поспособствует развитию новых объектов», — сообщает telegram-канал «Парламент| Пермский край».

Помимо этого, документ предусматривает изменения в условиях предоставления налоговых льгот для организаций санаторно-курортного профиля и резидентов особых экономических зон. Рассмотрение законопроекта запланировано на сентябрьском пленарном заседании краевого парламента.

