Пермских школьников приглашают на работу с высокой зарплатой

В Перми подросткам предлагают зарплату до 134 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели в Перми готовы брать на работу подростков старше 14 лет
Работодатели в Перми готовы брать на работу подростков старше 14 лет Фото:

В Перми школьников приглашают работать в сервис доставки онлайн-заказов на зарплату до 134 000 рублей. О других вакансиях, доступных подросткам от 14 до 18 лет, URA.RU рассказали аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают сотруднику сервиса доставки онлайн-заказов. Ему готовы платить от 82 000 до 134 000 рублей», – сообщили URA.RU в hh.ru.

Зарплату выше средней по городу также предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. Сотруднику предлагают от 78 000 до 134 000 рублей. В топ также вошли позиции начинающего специалиста в особой экономической зоне (от 50 000 до 100 000 рублей) и копирайтера/контент-менеджера SMM (от 45 000 до 70 000 рублей).

Подросткам также предлагают подработать оператором колл-центра на социологических опросах за зарплату от 35 000 до 47 000 рублей. Продавцу-консультанту готовы предложить от 31 000 до 41 300 рублей, а промоутеру — от 25 000 до 40 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми школьников приглашают работать в сервис доставки онлайн-заказов на зарплату до 134 000 рублей. О других вакансиях, доступных подросткам от 14 до 18 лет, URA.RU рассказали аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают сотруднику сервиса доставки онлайн-заказов. Ему готовы платить от 82 000 до 134 000 рублей», – сообщили URA.RU в hh.ru. Зарплату выше средней по городу также предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. Сотруднику предлагают от 78 000 до 134 000 рублей. В топ также вошли позиции начинающего специалиста в особой экономической зоне (от 50 000 до 100 000 рублей) и копирайтера/контент-менеджера SMM (от 45 000 до 70 000 рублей). Подросткам также предлагают подработать оператором колл-центра на социологических опросах за зарплату от 35 000 до 47 000 рублей. Продавцу-консультанту готовы предложить от 31 000 до 41 300 рублей, а промоутеру — от 25 000 до 40 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...