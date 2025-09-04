Пермских школьников приглашают на работу с высокой зарплатой

В Перми школьников приглашают работать в сервис доставки онлайн-заказов на зарплату до 134 000 рублей. О других вакансиях, доступных подросткам от 14 до 18 лет, URA.RU рассказали аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самую высокую зарплату среди вакансий, на которые принимают с 14 лет, предлагают сотруднику сервиса доставки онлайн-заказов. Ему готовы платить от 82 000 до 134 000 рублей», – сообщили URA.RU в hh.ru.
Зарплату выше средней по городу также предлагают курьеру заказов с ограниченным радиусом. Сотруднику предлагают от 78 000 до 134 000 рублей. В топ также вошли позиции начинающего специалиста в особой экономической зоне (от 50 000 до 100 000 рублей) и копирайтера/контент-менеджера SMM (от 45 000 до 70 000 рублей).
Подросткам также предлагают подработать оператором колл-центра на социологических опросах за зарплату от 35 000 до 47 000 рублей. Продавцу-консультанту готовы предложить от 31 000 до 41 300 рублей, а промоутеру — от 25 000 до 40 000 рублей.
