15 сентября 2025

В двух округах Пермского края начинается отопительный сезон

Отопление в дома придет 22 сентября 2025 года
Отопление в дома придет 22 сентября 2025 года

В Добрянском и Краснокамском округах Пермского края стартует отопительный сезон. Подача тепла в учреждения социальной сферы начнется с 15 сентября в Добрянском округе и с 16 сентября в Краснокамском округе. Жилые дома подключат к системе отопления позже — с 22 сентября.

«В Краснокамском округе по просьбе жителей с 16 сентября будет осуществлена подача тепла в школы, детские сады, больницы и другие важные объекты. С 22 сентября запланировано подключение многоквартирных домов к системе отопления», — сообщается на сайте администрации муниципалитета. Аналогичную информацию опубликовала и администрация Добрянского округа.

Специалисты уже приступили к подготовке инженерных сетей. Власти отмечают, что запуск тепла — процесс постепенный: регулировка теплоснабжения в зданиях будет проходить в течение двух недель с момента начала подачи энергии. Жителям напомнили о возможных временных перебоях при включении отопления.

