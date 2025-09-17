В пермском аэропорту появятся бесплатные питьевые фонтанчики

В аэропортах, входящих в сеть «Новапорт Холдинг», будут установлены бесплатные питьевые фонтанчики. В пермском аэропорту Большое Савино появится более 30 таких устройств.
«Пассажиры и гости аэропортов смогут воспользоваться очищенной питьевой водой, которая будет проходить через трехступенчатую систему фильтрации. Запуск данного проекта намечен на сентябрь 2025 года», — сообщает Росавиация в telegram-канале.
В июне 2025 года URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС провело проверку цен на товары и услуги в аэропорту Большое Савино. Кроме того, повышенное внимание служба уделила стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности. Ведомство рекомендовало администрации аэропорта установить бесплатные питьевые фонтанчики в стерильных зонах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!