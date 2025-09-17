17 сентября 2025

В пермском аэропорту появятся бесплатные питьевые фонтанчики

Реализацию проекта запланировали на сентябрь 2025 года
Реализацию проекта запланировали на сентябрь 2025 года

В аэропортах, входящих в сеть «Новапорт Холдинг», будут установлены бесплатные питьевые фонтанчики. В пермском аэропорту Большое Савино появится более 30 таких устройств.

«Пассажиры и гости аэропортов смогут воспользоваться очищенной питьевой водой, которая будет проходить через трехступенчатую систему фильтрации. Запуск данного проекта намечен на сентябрь 2025 года», — сообщает Росавиация в telegram-канале. 

В июне 2025 года URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС провело проверку цен на товары и услуги в аэропорту Большое Савино. Кроме того, повышенное внимание служба уделила стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности. Ведомство рекомендовало администрации аэропорта установить бесплатные питьевые фонтанчики в стерильных зонах.

