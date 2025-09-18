Пашинян оправдал Трампа, перепутавшего Армению с Албанией

Пашинян: Трамп исправил свою оговорку об Армении и Албании в соцсетях
По словам Пашиняна, любой человек исправляет свои оговорки
По словам Пашиняна, любой человек исправляет свои оговорки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал журналистам оговорку президента США Дональда Трампа, который перепутал Армению с Албанией. По словам главы правительства, любой человек может оговориться.

«Руководитель любой страны и любой человек исправляет свои оговорки, и президент США сделал это своим постом», — подчеркнул премьер-министр. Он уточнил, что и сам иногда путает имена, однако это не означат что он их не отличает.

Ранее в эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией. Позднее он опубликовал пост в социальной сети Truth Social, где уточнил, что речь шла об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

