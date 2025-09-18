Путин отметил вклад «Единой России» в проведение СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность партии «Единая Россия» за поддержку и совместную работу по подготовке решений, связанных с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями фракций политических партий в Государственной думе.
«Хотел бы еще раз поблагодарить вас (руководителя фракции „Единой России“ в Госдуме Владимира Васильева) и вашу фракцию за поддержку решений и за совместную работу при подготовке этих решений в рамках сегодняшних координат, в которых мы живем», — подчеркнул президент. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.
Глава государства также обратил внимание на выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение оборонных расходов из-за СВО. По его словам, эти вложения не являются «пустыми тратами», поскольку приводят к качественным изменениям в армии и оборонной промышленности страны.
Путин отметил, что расходы на оборону возросли, однако все социальные выплаты продолжают осуществляться в полном объеме. Васильев на встрече также сделал акцент на этом аспекте.
Партия «Единая Россия» регулярно оказывает поддержку участников СВО. Активисты передают необходимую технику, отправляют медикаменты, маскировочные сети и средства индивидуальной защиты. Бойцы получают квадрокоптеры, рации, детекторы БПЛА и продовольствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.