Путин отметил вклад «Единой России» в проведение СВО

Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в ходе СВО
Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку СВО
Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку СВО
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность партии «Единая Россия» за поддержку и совместную работу по подготовке решений, связанных с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями фракций политических партий в Государственной думе.

«Хотел бы еще раз поблагодарить вас (руководителя фракции „Единой России“ в Госдуме Владимира Васильева) и вашу фракцию за поддержку решений и за совместную работу при подготовке этих решений в рамках сегодняшних координат, в которых мы живем», — подчеркнул президент. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.

Глава государства также обратил внимание на выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение оборонных расходов из-за СВО. По его словам, эти вложения не являются «пустыми тратами», поскольку приводят к качественным изменениям в армии и оборонной промышленности страны.

Путин отметил, что расходы на оборону возросли, однако все социальные выплаты продолжают осуществляться в полном объеме. Васильев на встрече также сделал акцент на этом аспекте.

Партия «Единая Россия» регулярно оказывает поддержку участников СВО. Активисты передают необходимую технику, отправляют медикаменты, маскировочные сети и средства индивидуальной защиты. Бойцы получают квадрокоптеры, рации, детекторы БПЛА и продовольствие. 

