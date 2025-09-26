26 сентября 2025

Пермские пожарные спасли ребенка и пятерых взрослых из горящей многоэтажки

Пожарные спасли шестерых человек при пожаре в жилом доме в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Силы МЧС оперативно потушили пожар
Пожарные спасли пятерых взрослых и ребенка при пожаре в многоквартирном доме на улице Героев Хасана в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

«25 сентября в 20:08 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Героев Хасана в Перми. К месту вызова направили 9 человек и три единицы техники. Огнеборцы с помощью спасательных устройств эвакуировали из задымленного здания шестерых человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе министерства.

Возгорание мебели и домашних вещей в квартире на площади 15 квадратных метров локализовано в 20:15, а ликвидировано в 20:19. Причина пожара устанавливается сотрудниками управления надзорной деятельности МЧС по Пермскому краю.

