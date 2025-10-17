В Ростовской области под ударом ВСУ оказались пять районов

Слюсарь: ВСУ ударили по пяти районам Ростовской области
ВСУ атаковали Ростовскую область
В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку ВСУ, уничтожив и перехватив беспилотники (БПЛА) в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, БПЛА сбили над Новошахтинском, а также на Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районами.

Пострадавших среди жителей нет, заявил глава региона. Отмечается, что в результате атаки повреждены хозяйственные постройки и элементы жилого дома в одном из частных подворий Красносулинского района. Степень нанесенного ущерба уточняется.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

