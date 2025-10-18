В России разработали новый инструмент поддержки малого и среднего бизнеса

В документе сообщается о метриках и главных трендах в развитии малого и среднего бизнеса Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Корпорация развития МСП совместно с компанией «Авито» презентовала выпуск аналитики для малого и среднего бизнеса. Документ охватывает главные направления предпринимательства: от торговли и транспорта до недвижимости и франчайзинга. Аналитика призвана помочь малым и средним компаниям сориентироваться в современной рыночной ситуации, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито».

«Обзор „Пульс МСП“ — новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности», — заявил директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко.

Помимо прочего, в обзоре содержатся свежие данные о макро-, малом и среднем бизнесе по различным метрикам, а также указаны главные тренды их развития. Так, аналитики выделили курс на цифровизацию и автоматизацию, гибридный формат работы, локализацию бизнеса и активное привлечение молодежи.

Продолжение после рекламы

Обзор затрагивает ключевые вопросы, с которыми сталкивается современный предприниматель. Он показывает, какие сегменты МСП растут быстрее всего и где можно найти перспективные ниши, а также помогает понять, какие товары и услуги сегодня наиболее востребованы на рынке.