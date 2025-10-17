Две мощные вспышки произошли на Солнце сегодня ночью

Две мощные вспышки класса M зафиксированы на Солнце в ночь на 17 октября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. По их информации, вспышки произошли в одной и той же группе солнечных пятен с интервалом в два часа.
«17 октября в 02:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W67) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 16 минут. <...> в 04:28 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W67) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 25 минут», — говорится в официальном сообщении Института прикладной геофизики. Цитата по ТАСС.
Солнечные вспышки разделяются на пять основных классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс M — предпоследний по шкале, и его излучение в десять раз мощнее предыдущего класса C. Мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. В случае достижения облаков плазмы Земли возможны нарушения магнитосферы планеты и возникновение магнитных бурь.
Ранее на Солнце фиксировали около четырех вспышек класса М за сутки. За последние три месяца уровень солнечной активности увеличился на 70%, достигнув показателей начала 2024 года. По прогнозам ученых, второй пик активности возможен в конце этого года или в начале следующего.
