Происшествия

Криминал

BAZA: в Казани ввели план «Перехват» после якобы нападения на конвой

24 октября 2025 в 22:42
На конвой ФСИН совершено нападение

На конвой ФСИН якобы совершено нападение

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О якобы нападении на конвой ФСИН в Казани сообщил telegram-канал Baza.

«На улице Гвардейской у светофора к служебной машине ФСИН подъехал черный Kia Rio, из которого выскочили нападавшие. Они избили конвой и вытащили заключенного, которого перевозили под охраной. Объявлен план „Перехват“», — передает telegram-канал Baza. 

Обновлено в 22:50 по уральскому времени

Пресс-служба ФСИН назвала сведения о нападении на конвой не соответствующими действительности. Обстоятельства уточняются.

