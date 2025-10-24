BAZA: в Казани ввели план «Перехват» после якобы нападения на конвой
На конвой ФСИН якобы совершено нападение
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
О якобы нападении на конвой ФСИН в Казани сообщил telegram-канал Baza.
«На улице Гвардейской у светофора к служебной машине ФСИН подъехал черный Kia Rio, из которого выскочили нападавшие. Они избили конвой и вытащили заключенного, которого перевозили под охраной. Объявлен план „Перехват“», — передает telegram-канал Baza.
Обновлено в 22:50 по уральскому времени
Пресс-служба ФСИН назвала сведения о нападении на конвой не соответствующими действительности. Обстоятельства уточняются.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.