В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
24 октября 2025 в 22:44
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" на территории Белоруссии был ограничен по представлению Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщила Белтелерадиокомпания.
