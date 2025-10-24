Логотип РИА URA.RU
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

24 октября 2025 в 22:44
Доступ к социальной сети "ВКонтакте" на территории Белоруссии был ограничен по представлению Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщила Белтелерадиокомпания.

